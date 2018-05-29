Московская полиция ввела план «Перехват» после дорожного конфликта со стрельбой

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Сотрудниками правоохранительных органов в Москве был введён план «Перехват» после дорожного конфликта, результатом которого стала стрельба из травматического пистолета.
Московская полиция ввела план «Перехват» после дорожного конфликта со стрельбой
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В районе дома №2 по 1-му Донскому проезду, по предварительный информации, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников ссоры из травматического оружия произвёл несколько выстрелов в своего оппонента и скрылся на автомобиле с места происшествия. В городе введён план «Перехват», — сказал RT представитель пресс-службы МВД.

Отмечается, что в настоящий момент на месте инцидента работают специалисты из следственно-оперативной группы, которые выясняют обстоятельства происшествия. Пострадавшего в результате конфликта мужчину осматривают медики.

Ранее столичная полиция разыскивала иномарку после сообщений о стрельбе в Новой Москве.

11 мая URA.RU сообщало, что житель Пермской области расстрелял из пневматического оружия двух полицейских, которые остановили его для проверки документов.

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