ВМС Израиля перехватили палестинское судно

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Военно-морские силы (ВМС) Израиля перехватили палестинское судно, которое вышло из сектора Газа, пытаясь прорвать морскую блокаду региона.

«Четыре катера ВМС Израиля перехватили корабль и буксируют его в сторону Ашдода», — приводит РИА Новости заявление организаторов прорыва блокады.

Отмечается, что судно было арестовано в нескольких километрах от берега патрульными катерами и взято на буксир.

Организаторы акции заявили, что судно следовало на Кипр — на нём находились раненые палестинцы и студенты.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по территории сектора Газа и поразили 35 целей.

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