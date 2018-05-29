Эксперт прокомментировал назначение врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT назначение временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

«Артюхов — известный человек на Ямале, несмотря на то, что молод, он имеет хорошее образование, был помощником губернатора, заработал авторитет. По этой причине его рекомендовали к участию в программе «Лидеры России», в которой он добился высоких результатов. Имеет хорошие способности и вполне может перейти на следующую ступень карьеры», — пояснил Матвейчев.

Ранее президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. В случае победы на выборах он станет самым молодым губернатором.