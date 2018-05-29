Путин назначил врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
Путин назначил врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
  • Дмитрий Артюхов © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Артюхов, проходивший отбор в конкурсе «Лидеры России», в случае победы на выборах станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет. 

До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому 31 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить