Путин назначил врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Артюхов, проходивший отбор в конкурсе «Лидеры России», в случае победы на выборах станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет.

До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому 31 год.