Из Новосибирска впервые запустят прямые рейсы до Японии

Из Новосибирска будут впервые запущены прямые рейсы до Японии, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачёво.

Самолёты будут летать до Токио. Первый рейс состоится в субботу, 2 июня. Выполняться полёты станут каждую неделю по субботам (обратно — по воскресеньям). Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к чемпионату мира по футболу 2018 года.