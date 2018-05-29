Из Новосибирска впервые запустят прямые рейсы до Японии
Из Новосибирска будут впервые запущены прямые рейсы до Японии, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Толмачёво.
Самолёты будут летать до Токио.
Первый рейс состоится в субботу, 2 июня. Выполняться полёты станут каждую неделю по субботам (обратно — по воскресеньям).
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