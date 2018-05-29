В Кирове объявили режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения жилого дома
Отмечается, что речь идёт о пятиэтажном здании на улице Северо-Садовой.
В зону возможной чрезвычайной ситуации также включена прилегающая территория.
Ответственным за ликвидацию угрозы ЧС назначен начальник департамента городского хозяйства Олег Семаков.
В скором времени в доме должны провести капитальный ремонт, а до его начала за состоянием постройки будет осуществляться надзор.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС.