В Кирове объявили режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения жилого дома

В Кирове объявили режим местного уровня реагирования из-за угрозы обрушения жилого дома, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

Отмечается, что речь идёт о пятиэтажном здании на улице Северо-Садовой.

В зону возможной чрезвычайной ситуации также включена прилегающая территория.

Ответственным за ликвидацию угрозы ЧС назначен начальник департамента городского хозяйства Олег Семаков.

В скором времени в доме должны провести капитальный ремонт, а до его начала за состоянием постройки будет осуществляться надзор.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС.