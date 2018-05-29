Аэропорт Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании
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- РИА Новости
«В 06:52 мск в международный аэропорт «Казань» поступил звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. Была проведена эвакуация пассажиров и персонала», — рассказали агентству.
Отмечается, что в 08:20 аэропорт возобновил работу после того, как на территории была проведена проверка кинологическими подразделениями полиции и другими структурами.
При этом в аэропорту заявили, что задержек рейсов не последовало.
Ранее в Калининграде эвакуировали аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации.