В Калининграде эвакуировали аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации

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Калининградский аэропорт Храброво эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС.
В Калининграде эвакуировали аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

«Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация согласно инструкции», — заявил представитель дирекции аэропорта и отметил, что тревога была ложной.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.

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