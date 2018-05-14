В Калининграде эвакуировали аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации
Калининградский аэропорт Храброво эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС.
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
«Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация согласно инструкции», — заявил представитель дирекции аэропорта и отметил, что тревога была ложной.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: