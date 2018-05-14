В Калининграде эвакуировали аэропорт из-за ложного срабатывания сигнализации

Калининградский аэропорт Храброво эвакуировали из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС.

«Сработала пожарная сигнализация, прошла эвакуация согласно инструкции», — заявил представитель дирекции аэропорта и отметил, что тревога была ложной.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске дали старт строительству нового терминала аэропорта.