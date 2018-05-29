Врио губернатора Приморья снял особый противопожарный режим в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко снял особый противопожарный режим в регионе. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Особый противопожарный режим снят в Приморье во вторник, 29 мая... Основанием для снятия особого противопожарного режима стала нормализация обстановки в Приморье, связанной с лесными пожарами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действие режима вступило в силу в регионе 9 апреля 2018 года.

При этом в краевом департаменте лесного хозяйства отметили, что с начала года в Приморье на территориях земель лесного фонда было зарегистрировано 358 лесных пожаров.

«Выявлено 47 лиц, виновных в пожарах. Наложено штрафов на общую сумму 5,8 млн рублей. 1,9 млн рублей уже взысканы с нарушителей», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим действует в нескольких районах Приморья.

Также URA.RU передавало, что в некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после крупных лесных пожаров.