Врио губернатора Приморья снял особый противопожарный режим в регионе

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко снял особый противопожарный режим в регионе. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Особый противопожарный режим снят в Приморье во вторник, 29 мая... Основанием для снятия особого противопожарного режима стала нормализация обстановки в Приморье, связанной с лесными пожарами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действие режима вступило в силу в регионе 9 апреля 2018 года.

При этом в краевом департаменте лесного хозяйства отметили, что с начала года в Приморье на территориях земель лесного фонда было зарегистрировано 358 лесных пожаров.

«Выявлено 47 лиц, виновных в пожарах. Наложено штрафов на общую сумму 5,8 млн рублей. 1,9 млн рублей уже взысканы с нарушителей», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим действует в нескольких районах Приморья.

Также URA.RU передавало, что в некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после крупных лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить