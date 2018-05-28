Губернатор Севастополя рассказал о туристических проектах в регионе

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в беседе с kp.ru рассказал о туристических проектах в регионе.

По его словам, один из проектов направлен на развитие авторского виноделия и на развитие именно туризма, чтобы приезжающие в город могли поучаствовать и в этом.

«Событийный туризм, посещение достопримечательных мест, наших музейно-выставочных комплексов, музея героической обороны Севастополя, 35-й батареи, Херсонеса Таврического — это ключевые особенности Севастополя», — отметил Овсянников.

Как рассказал губернатор, город силён именно посещением «однодневного туриста» со всей республики, и данную нишу планируется и дальше грамотно развивать.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей.

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