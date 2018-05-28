Спасатели предупредили о грозах и заморозках в Пермском крае

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Спасатели предупредили о неблагоприятной погоде в Пермском крае, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ближайшие дни ожидаются грозы, сильный ветер, местами заморозки.

По данным синоптиков, 28 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью по югу в отдельных районах пройдут сильные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, ночью 7—12 м/с, при грозе порывы 16—21 м/с, днём 7—12 м/с, порывы 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, в отдельных районах заморозки.

Ранее URA.RU сообщало об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области.

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