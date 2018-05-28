Глава Ингушетии рассказал об успехах региона в развитии туристической отрасли

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в беседе с kp.ru рассказал об успехах региона в развитии туристической отрасли.

«Мне приятно, что в выходные дни более 2—3 тыс. людей выезжают в Джейрахский район или в лесную зону для отдыха», — заявил он.

По его словам, организуются круизы через Ставрополье, через Минеральные Воды, через другие курортные города Северо-Кавказского федерального округа.

«Мы сегодня видим разницу, с каждым годом рост на 30—40%. В 2016 году мы наблюдали порядка 30 тыс. туристов, в 2017 году это порядка 50 тыс. туристов. В этом мы тоже ожидаем рост», — сообщил Евкуров.

Ранее Евкуров рассказал о росте инвестиций в республику.