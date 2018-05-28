В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Местами, начиная от Азовского побережья, прогнозируется усиление ветра с порывами до 13—18 м/с. Днём 29 мая возможно усиление до 22 м/с.
В Новороссийске порывы могут достигать 18—23 м/с, не исключён ураган до 27—32 м/с.
В Краснодаре 29 мая ожидается усиление ветра с порывами до 13—18 м/с, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.