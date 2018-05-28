Врио главы Якутии назвал общую сумму ущерба от наводнения в республике

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Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев заявил, что общая сумма ущерба от наводнения в Якутии превышает 1 млрд рублей.
Врио главы Якутии назвал общую сумму ущерба от наводнения в республике
  • © ГУ МЧС России по Республике Саха

«Из текущих задач самая главная — в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия... Ущерб уже превышает 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС Николаева.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Егор Борисов уходит в отставку по собственному желанию. И. о. главы был назначен Николаев.

В середине марта в Сибирском региональном центре МЧС предупредили, что резкое потепление может спровоцировать подтопление домов в нескольких регионах России.

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