Врио главы Якутии назвал общую сумму ущерба от наводнения в республике

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев заявил, что общая сумма ущерба от наводнения в Якутии превышает 1 млрд рублей.

«Из текущих задач самая главная — в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия... Ущерб уже превышает 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС Николаева.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Егор Борисов уходит в отставку по собственному желанию. И. о. главы был назначен Николаев.

В середине марта в Сибирском региональном центре МЧС предупредили, что резкое потепление может спровоцировать подтопление домов в нескольких регионах России.