Врио главы Якутии назвал общую сумму ущерба от наводнения в республике
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«Из текущих задач самая главная — в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия... Ущерб уже превышает 1 млрд рублей», — цитирует ТАСС Николаева.
Ранее сообщалось, что глава Якутии Егор Борисов уходит в отставку по собственному желанию. И. о. главы был назначен Николаев.
В середине марта в Сибирском региональном центре МЧС предупредили, что резкое потепление может спровоцировать подтопление домов в нескольких регионах России.