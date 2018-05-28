Роскачество проверило мобильные приложения для поиска работы
Было исследовано 16 сервисов для операционной системы Android и 15 — для iOS.
В 11 программах найдены различные уязвимости, связанные с передачей контента в незашифрованном виде.
Например, в некоторых приложениях не шифруются фотографии, ссылки на вакансии, данные устройства.
Есть и сервисы, которые передают все данные в зашифрованном виде, не содержат вредоносного программного обеспечения и существенных уязвимостей.
Как отметили эксперты, средний балл приложений для iOS выше среднего балла приложений для Android.
Ранее телеканал «360» сообщал, что МВД России запустило акцию «Безопасный интернет детям».