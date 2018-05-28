Глава СК заявил о необходимости блокировки Telegram

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на съезде уполномоченных по правам ребёнка высказался о целесообразности закрытия мессенджера Telegram.

Об этом сказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте СК.

«Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей», — говорится в сообщении.

Он заявил о целесообразности закрытия мессенджера Telegram, который в том числе, как говорится в релизе, был использован при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отток рекламы и людей из Telegram составляет около 25% с начала блокировки мессенджера.