Глава СК заявил о необходимости блокировки Telegram

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на съезде уполномоченных по правам ребёнка высказался о целесообразности закрытия мессенджера Telegram.
Глава СК заявил о необходимости блокировки Telegram
  • © Yuri Kadobnov
  • AFP

Об этом сказано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте СК.

«Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей», — говорится в сообщении.

Он заявил о целесообразности закрытия мессенджера Telegram, который в том числе, как говорится в релизе, был использован при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отток рекламы и людей из Telegram составляет около 25% с начала блокировки мессенджера.

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