В Роскомнадзоре рассказали о «деградации» Telegram в ходе блокировки

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Отток рекламы и людей из Telegram составляет около 25% с начала блокировки мессенджера. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
В Роскомнадзоре рассказали о «деградации» Telegram в ходе блокировки
  • Reuters

«Блокировка сложного мессенджера Telegram — это процесс. Диалог этот продолжается. В настоящее время деградация сервиса составляет в течение суток от 15% до 35—40% на различных смартфонах», — цитирует ТАСС Жарова.

По его словам, в ближайшее время Роскомнадзор достигнет «большего эффекта».

«В настоящее время отток рекламы из Telegram-каналов составляет порядка 25%, отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25%. Это связано с тем, что с Telegram становится неудобно работать», — добавил он.

Ранее Жаров рассказал, что в процессе ограничения работы Telegram в России блокируются около 11 млн IP-адресов.

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