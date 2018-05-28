В Геленджике двое мужчин дрейфовали 18 часов на матрасе в открытом море
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- Reuters
Как сообщает портал «Юга.ру», они дрейфовали в открытом море на протяжении 18 часов.
Спасённые жители Кубани 25 и 27 лет сообщили, что их начало быстро относить в море и они не смогли вернуться назад.
«Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», — рассказал один из спасённых.
Потерпевших забрал с матраса вертолёт, они получили солнечные ожоги.
9 мая в МЧС заявили, что спасатели сняли с оторвавшихся льдин в бухте Нагаева в Магадане 16 рыбаков.