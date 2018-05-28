В Геленджике двое мужчин дрейфовали 18 часов на матрасе в открытом море

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Спасатели в Геленджике эвакуировали двоих мужчин, которых унесло на матрасе на 20 км от берега.
В Геленджике двое мужчин дрейфовали 18 часов на матрасе в открытом море
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Как сообщает портал «Юга.ру», они дрейфовали в открытом море на протяжении 18 часов.

Спасённые жители Кубани 25 и 27 лет сообщили, что их начало быстро относить в море и они не смогли вернуться назад.

«Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», — рассказал один из спасённых.

Потерпевших забрал с матраса вертолёт, они получили солнечные ожоги.

9 мая в МЧС заявили, что спасатели сняли с оторвавшихся льдин в бухте Нагаева в Магадане 16 рыбаков.

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