Сотрудники супермаркета на Новом Арбате избили посетителя тележкой
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- РИА Новости
«В дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина», — приводит РИА Новости слова Волк.
Она отметила, что злоумышленники избили мужчину, используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, и похитили у него деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.
Волк уточнила, что задержанные были контролёрами торгового зала, которые заподозрили мужчину в том, что он нарушил целостность одной из упаковок товара.
Ранее сообщалось, что напавшего на людей в магазине Гамбурга приговорили к пожизненному заключению.