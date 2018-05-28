В московском метро женщина упала на рельсы
- Reuters
«Примерно в 08:48 на станции метро «Домодедовская» женщина упала на рельсы под прибывающий электропоезд. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был вызван наряд скорой помощи», — приводит Интерфакс слова руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
Ранее в столичной подземке проинформировали, что на зелёной ветке поезда движутся с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром.
24 мая СМИ сообщили, что на станции метро «Театральная» в Москве погиб человек.