СМИ: ЗАГСы могут начать информировать родителей новорождённых о соцподдержке
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую, которая является автором соответствующего законопроекта.
Свою инициативу Яровая объяснила тем, что родители часто не знают о положенных им льготах, а единый механизм информирования в настоящий момент отсутствует.
«Государство, взяв на себя новые социальные обязательства, гарантирует их исполнение. Оно заинтересовано, чтобы граждане России с первого дня, как стали родителями, получали информацию: на что может претендовать семья. Чтобы такие люди могли воспользоваться своими правами в полной мере», — сказала она.
Отмечается, что информация будет предоставляться в письменном виде.
«Такая памятка будет напоминанием о дополнительных мерах господдержки при возникновении конкретной жизненной ситуации, когда это связано с налогами, льготами, лечением, получением земельных участков и так далее», — добавила она.
В марте 2017 года сообщалось, что число многодетных семей в России за шесть лет выросло на 25%.