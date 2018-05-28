СМИ: ЗАГСы могут начать информировать родителей новорождённых о соцподдержке

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ЗАГСы и МФЦ могут обязать информировать родителей при регистрации рождения ребёнка о положенных им мерах соцподдержки.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую, которая является автором соответствующего законопроекта.

Свою инициативу Яровая объяснила тем, что родители часто не знают о положенных им льготах, а единый механизм информирования в настоящий момент отсутствует.

«Государство, взяв на себя новые социальные обязательства, гарантирует их исполнение. Оно заинтересовано, чтобы граждане России с первого дня, как стали родителями, получали информацию: на что может претендовать семья. Чтобы такие люди могли воспользоваться своими правами в полной мере», — сказала она.

Отмечается, что информация будет предоставляться в письменном виде.

«Такая памятка будет напоминанием о дополнительных мерах господдержки при возникновении конкретной жизненной ситуации, когда это связано с налогами, льготами, лечением, получением земельных участков и так далее», — добавила она.

В марте 2017 года сообщалось, что число многодетных семей в России за шесть лет выросло на 25%.

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