В ФСБ заявили о намеренном нарушении украинскими беспилотниками границ России

Украинские беспилотники в ряде случаев намеренно нарушают воздушное пространство России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы Владимир Кулишов.

По его словам, с 2015 года Украина начала активно использовать в охране границы беспилотную авиацию. Маршруты полётов беспилотников, как правило, проходят вдоль государственной границы.

«В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны», — сказал он.

В ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о планах следить за Россией с помощью беспилотников.