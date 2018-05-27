В ФСБ заявили о намеренном нарушении украинскими беспилотниками границ России
По его словам, с 2015 года Украина начала активно использовать в охране границы беспилотную авиацию. Маршруты полётов беспилотников, как правило, проходят вдоль государственной границы.
«В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны», — сказал он.
В ноябре 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о планах следить за Россией с помощью беспилотников.