В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб один человек
- РИА Новости
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что мужчина 1962 года рождения, управляя своим мотоциклом BMW С600 Sport, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Datsun mi-DO под управлением женщины 1958 года рождения», — цитирует сообщение полиции агентство городских новостей «Москва».
Водитель мотоцикла в результате полученных ранений скончался на месте ДТП. Пассажирку мотоцикла — женщину 1954 года рождения — доставили в больницу с травмами головы и бедра.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате ДТП с участием «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.