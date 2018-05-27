В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб один человек

В Москве на Ярославском шоссе в результате ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что мужчина 1962 года рождения, управляя своим мотоциклом BMW С600 Sport, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Datsun mi-DO под управлением женщины 1958 года рождения», — цитирует сообщение полиции агентство городских новостей «Москва».

Водитель мотоцикла в результате полученных ранений скончался на месте ДТП. Пассажирку мотоцикла — женщину 1954 года рождения — доставили в больницу с травмами головы и бедра.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате ДТП с участием «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.