В Якутии прокуратура организовала проверку из-за аварийного отключения света

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без света осталась часть потребителей Якутска. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Прокуратура предварительно установила, что причиной произошедшего стала остановка ряда турбин на Якутской ГРЭС-2.

«По данному факту первым заместителем прокурора республики направлено требование в управление Ростехнадзора о проведении проверки исполнения законодательства об электроэнергетике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

Как передаёт РИА Новости, утром 27 мая в результате отключения электроэнергии на Якутской ГРЭС-2 были обесточены порядка 54 тыс. бытовых и промышленных потребителей. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов.

В апреле в Якутии около 50 тыс. человек остались без электричества из-за аварии.

В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.