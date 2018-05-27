В Якутии прокуратура организовала проверку из-за аварийного отключения света

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Прокуратура Якутии организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без света осталась часть потребителей Якутска. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В Якутии прокуратура организовала проверку из-за аварийного отключения света
  • РИА Новости

Прокуратура предварительно установила, что причиной произошедшего стала остановка ряда турбин на Якутской ГРЭС-2.

«По данному факту первым заместителем прокурора республики направлено требование в управление Ростехнадзора о проведении проверки исполнения законодательства об электроэнергетике», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

Как передаёт РИА Новости, утром 27 мая в результате отключения электроэнергии на Якутской ГРЭС-2 были обесточены порядка 54 тыс. бытовых и промышленных потребителей. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов.

В апреле в Якутии около 50 тыс. человек остались без электричества из-за аварии. 

В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.

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