В Приморье восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Короткая ссылка
В Приморском крае восстановили электроснабжение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Минэнерго.

Без света в регионе оставались около 35,7 тыс. человек. Причиной аварии стала непогода. Массовые отключения произошли из-за штормового ветра и сильного дождя.

В работах по устранению последствий принимали участие 55 ремонтных бригад (170 человек и 57 единиц спецтехники). Аварийно-восстановительные мероприятия завершены.

В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области специалисты будут не только следить за уровнем воды в реках, но и проверять состояние фундаментов опор в поймах рек, чтобы в случае паводка обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных