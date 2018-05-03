Около 26,6 тысячи жителей Приморья остались без света из-за циклона

Около 26,6 тыс. жителей Приморского края остались без света из-за циклона, передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт Минэнерго.

«Мощность отключённых потребителей — 31 МВт. Температура наружного воздуха 4 °С», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в аварийно-спасательных работах принимают участие 16 бригад и 16 единиц спецтехники.

Также стало известно, что в состояние повышенной готовности приведены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота, сообщает Nation News со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

По его словам, в случае необходимости спасательные буксиры и специализированные суда готовы выйти в море.

Ранее в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона с Жёлтого моря.