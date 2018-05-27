Прямая линия с Путиным состоится 7 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 июня в полдень. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент ответит на интересующие граждан вопросы. Они принимаются начиная с 08:00 мск 27 мая до окончания программы 7 июня.

Вопросы можно задать по телефону, посредством смс-сообщения, через сайт программы, мобильное приложение, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Ранее сообщалось, что прямая линия с Путиным останется прежней, но будет «обогащена».

В 2017 году более 6 млн россиян посмотрели прямую линию с Путиным.