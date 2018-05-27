Россияне получили право требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов

Россияне теперь смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, так как вступили в силу соответствующие поправки в Воздушный кодекс России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Россия присоединилась к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.

С настоящего момента за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тыс. рублей. Ранее эта сумма достигала максимум 25 рублей за час задержки.

Вместе с этим теперь максимальная общая компенсация за утерянный багаж может достигать 90 тыс. рублей. Ранее её размер составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи.

Также у пассажира увеличился выбор места предъявления иска к перевозчику: если раньше это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.

В феврале сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» увеличила габариты ручной клади на 5 см.