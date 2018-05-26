Путин призвал страны Запада не переходить «красную черту» в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что странам Запада нельзя переходить «красную черту» в отношениях с Москвой. Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — приводит его слова РИА Новости.

Также он призвал с уважением относиться к интересам России.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ.