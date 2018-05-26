Путин призвал страны Запада не переходить «красную черту» в отношениях с Россией
«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — приводит его слова РИА Новости.
Также он призвал с уважением относиться к интересам России.
«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ.