Путин призвал страны Запада не переходить «красную черту» в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что странам Запада нельзя переходить «красную черту» в отношениях с Москвой. Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат, и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — приводит его слова РИА Новости

Также он призвал с уважением относиться к интересам России.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить