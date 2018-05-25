Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров «Роснано»
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 24 мая 2018 года, опубликованном на сайте кабмина.
Отмечается, что в списке кандидатов в том числе присутствуют министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также президент некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.
Ранее сообщалось, что Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров РЖД.