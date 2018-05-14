Исполняющий обязанности вице-премьера России Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров РЖД.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в совет директоров выдвинуты экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев.

Также в список вошли нынешний гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель совета директоров ООО «ЕСН» Григорий Берёзкин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов России Андрей Иванов и заместитель министра транспорта Алан Лушников.