Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров РЖД

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Исполняющий обязанности вице-премьера России Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров РЖД.
Дворкович выдвинут кандидатом в совет директоров РЖД
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в совет директоров выдвинуты экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев.

Также в список вошли нынешний гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель совета директоров ООО «ЕСН» Григорий Берёзкин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов России Андрей Иванов и заместитель министра транспорта Алан Лушников.

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