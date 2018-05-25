Суд в Москве впервые применил в качестве меры пресечения запрет определённых действий
- РИА Новости
Как отмечается, данная мера была применена в отношении фигуранта уголовного дела о хищении 644 млн рублей, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры Москвы, — директора ООО «Магистраль Телеком» Павла Синицына.
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и применил запрет определённых действий в отношении обвиняемого, избрав Синицыну иную меру пресечения, не связанную с арестом на срок до 23 июля», — сказала Царёва.
Она добавила, что «с таким ходатайством следствие вышло в суд первый раз».
Обвиняемому запрещено выходить за пределы дома, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, и использовать средства связи и интернет, уточнила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения — запрета определённых действий.
Адвокат Александр Карабанов в беседе с НСН прокомментировал закон о новой мере пресечения.