Суд в Москве впервые применил в качестве меры пресечения запрет определённых действий

Басманный суд Москвы впервые применил в качестве меры пресечения запрет определённых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

Как отмечается, данная мера была применена в отношении фигуранта уголовного дела о хищении 644 млн рублей, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры Москвы, — директора ООО «Магистраль Телеком» Павла Синицына.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и применил запрет определённых действий в отношении обвиняемого, избрав Синицыну иную меру пресечения, не связанную с арестом на срок до 23 июля», — сказала Царёва.

Она добавила, что «с таким ходатайством следствие вышло в суд первый раз».

Обвиняемому запрещено выходить за пределы дома, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, и использовать средства связи и интернет, уточнила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения — запрета определённых действий.

Адвокат Александр Карабанов в беседе с НСН прокомментировал закон о новой мере пресечения.