Эксперт оценил сообщения СМИ об испытаниях С-500 в России

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ об испытаниях зенитно-ракетных комплексов С-500 в России.

«Россию смело можно назвать лидирующей страной в области создания систем ПВО. Сравнивать российские разработки, например, с американскими системами здесь просто неуместно. Это абсолютно разный уровень, мы ушли далеко вперёд», — заявил он.

По его словам, комплексы Patriot остались на уровне С-300, а по многим показателям даже ему уступают.

Ранее военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях С-500.

В октябре 2017 года российские военные заявили, что новейшие зенитные ракетные системы С-500 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России ближе к 2020 году.

Также американский телеканал сообщил об успешных испытаниях С-500 в России.

Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.