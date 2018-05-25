Путин в шутку назвал модератора на ПМЭФ провокатором из-за его слов о кампании Трампа

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Президент России на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в шутку назвал модератора Джона Миклетвейта, главного редактора Bloomberg, провокатором.
Путин в шутку назвал модератора на ПМЭФ провокатором из-за его слов о кампании Трампа

«Есть ли у вас какие-то предложения относительного того, каким образом работать с президентом Трампом, потому что вы как-то были связаны с его предвыборной кампанией?» — спросил Миклетвейт Путина.

В ответ на это российский лидер сказал: «Провокатор».

«Я не был связан с избирательной кампанией Трампа», — продолжил Путин.

Ранее стало известно, что члены комитета по разведке сената США заявили, что согласны с выводами американских разведывательных служб о якобы «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.

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