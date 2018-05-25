Эксперт прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях С-500 в России

Короткая ссылка
Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях С-500 в России.

По словам Простакова, пристальное внимание американской стороны понятно.

«Если верить их данным, можно заключить, что у России появился зенитно-ракетный комплекс, намного превосходящий по боевым возможностям предыдущие образцы и не имеющий аналогов в мире», — пояснил эксперт.

Как отметил Простаков, беспокойство США является следствием боязни утратить репутацию сильнейшей военной державы, не имеющей достойного противника.

В октябре 2017 года российские военные заявили, что новейшие зенитные ракетные системы С-500 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России ближе к 2020 году.

Ранее американский телеканал сообщил об успешных испытаниях С-500 в России.

Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить