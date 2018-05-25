Макрон почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит возложили цветы к могилам жителей Ленинграда и советских военнослужащих, погибших во время блокады города.

С гвоздиками в руках они сначала прошли к Вечному огню у входа в мемориальный комплекс на Пискарёвском кладбище, а затем проследовали по центральной аллее к монументу «Мать-Родина». Почётный караул нёс перед Макроном венок с надписью «Президент Французской Республики».

В церемонии, прошедшей без заявлений, приняла участие рота почётного караула.

Красные гвоздики к подножию статуи возложили и другие члены делегаций, среди которых посол России во Франции Алексей Мешков и посол Франции в России Сильви Берманн.

24—25 мая Макрон находится с визитом в Санкт-Петербурге.