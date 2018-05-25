Силуанов заявил, что в России не будут вводить налог с продаж

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Налог с продаж в России вводиться не будет. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов заявил, что в России не будут вводить налог с продаж
  • Reuters

«Нет», — отметил он, отвечая на вопрос, будет ли в стране введён налог с продаж, передаёт РИА Новости.

Ранее Силуанов на ПМЭФ заявил, что российское правительство не станет менять налоги в ближайшие шесть лет. 

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