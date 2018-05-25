Источник сообщил о гибели трёх человек при пожаре под Томском

При пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе в Томской области погибли три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным МЧС, в ночь на пятницу, 25 мая, в СНТ загорелись три дачных дома, баня и автомобиль.

В результате пожара сгорели и обрушились два домика и баня, а также сгорел автомобиль.

Выясняются обстоятельства пожара.

5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре.