Источник сообщил о гибели трёх человек при пожаре под Томском
При пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе в Томской области погибли три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
По данным МЧС, в ночь на пятницу, 25 мая, в СНТ загорелись три дачных дома, баня и автомобиль.
В результате пожара сгорели и обрушились два домика и баня, а также сгорел автомобиль.
Выясняются обстоятельства пожара.
5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре.
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