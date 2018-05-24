Пранкер Вован рассказал подробности звонка Джонсону

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Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал подробности о телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
Пранкер Вован рассказал подробности звонка Джонсону
  • Reuters

Кузнецов пояснил, что они решили подшутить над Джонсоном, сыграв на «зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела».

«В самом разговоре Джонсон был дипломатичен. Думаю, потому, что премьер Армении ему был незнаком и у него не было чёткого понимания, как себя с ним вести: будет он за Россию или против», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Борисом Джонсоном от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

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