На полях ПМЭФ представили транспортную карту «Тройка/Подорожник»

Короткая ссылка
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили транспортную карту «Тройка/Подорожник», сообщает Inforeactor.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как заявил Албин, транспортная система — одна из важнейших составляющих городской среды. По его словам, скоро будет принят план развития соответствующей инфраструктуры на ближайшие 25 лет.

Ранее сообщалось, что карта выпущена специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить