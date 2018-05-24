На полях ПМЭФ представили транспортную карту «Тройка/Подорожник»

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили транспортную карту «Тройка/Подорожник», сообщает Inforeactor.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как заявил Албин, транспортная система — одна из важнейших составляющих городской среды. По его словам, скоро будет принят план развития соответствующей инфраструктуры на ближайшие 25 лет.

Ранее сообщалось, что карта выпущена специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время ЧМ-2018.