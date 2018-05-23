Карту «Тройка/Подорожник» представят 24 мая на ПМЭФ

Представители Москвы и Санкт-Петербурга планируют обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Также будет представлена карта «Тройка/Подорожник».

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Карта выпущена специально к ЧМ-2018. Её можно будет приобрести на стойках регистрации в гостиницах двух городов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что соответствующий договор подписали более 30 отелей, список будет расширяться.