Пляжи в Москве планируют открыть 25 мая
Об этом стало известно в ходе показательных учений Московской поисково-спасательной службы на водных объектах и столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков, идёт работа по приёмке зон отдыха в эксплуатацию и освидетельствование пляжей.
«К 25 мая все зоны отдыха будут приняты в эксплуатацию», — отметил он.
На пляжах и других объектах отдыха уже установлено 149 щитов и более 1,2 тыс. знаков с информацией о том, что разрешено и что запрещено делать.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей.