Пляжи в Москве планируют открыть 25 мая

В пятницу, 25 мая, в Москве планируют открыть 12 зон отдыха с купанием, 46 зон без купания и 66 мест массового отдыха, сообщает kp.ru.

Об этом стало известно в ходе показательных учений Московской поисково-спасательной службы на водных объектах и столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков, идёт работа по приёмке зон отдыха в эксплуатацию и освидетельствование пляжей.

«К 25 мая все зоны отдыха будут приняты в эксплуатацию», — отметил он.

На пляжах и других объектах отдыха уже установлено 149 щитов и более 1,2 тыс. знаков с информацией о том, что разрешено и что запрещено делать.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в этом курортном сезоне в Крыму намерены открыть 449 пляжей.