Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

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Российский президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру России Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк.
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
  • kremlin.ru

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Шувалов ответил на предложение главы государства согласием, заявив, что не подведёт.

При этом Путин предложил Шувалову поработать вместе с экс-главой ВЭБ Сергеем Горьковым.

«Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда», — добавил он.

По словам российского лидера, в отношении Горькова существуют некоторые идеи. Президент выразил желание, чтобы Шувалов и бывший глава ВЭБ поработали вместе. 

«Чтобы этот банк, — а это, собственно говоря, условно банк, это, скорее всего, всё-таки институт развития, – чтобы он именно таким и стал, его, конечно, нужно будет поддержать, надо будет ещё дополнительно докапитализировать», — сказал Путин. 

Ранее стало известно о предложении президента Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».

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