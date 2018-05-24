Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

Российский президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру России Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Шувалов ответил на предложение главы государства согласием, заявив, что не подведёт.

При этом Путин предложил Шувалову поработать вместе с экс-главой ВЭБ Сергеем Горьковым.

«Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда», — добавил он.

По словам российского лидера, в отношении Горькова существуют некоторые идеи. Президент выразил желание, чтобы Шувалов и бывший глава ВЭБ поработали вместе.

«Чтобы этот банк, — а это, собственно говоря, условно банк, это, скорее всего, всё-таки институт развития, – чтобы он именно таким и стал, его, конечно, нужно будет поддержать, надо будет ещё дополнительно докапитализировать», — сказал Путин.

Ранее стало известно о предложении президента Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос».