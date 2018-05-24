В Екатеринбурге закрывали две станции метро из-за подозрительного предмета
Работа «Чкаловской» и «Ботанической» была остановлена на 40 минут.
«На скамейке был найден забытый кем-то бесхозный предмет, который вызвал подозрения», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, были эвакуированы 120 пассажиров и 13 сотрудников.
Когда сотрудники правоохранительных органов убедились в безопасности подозрительного предмета, станции открыли для пассажиров.
19 мая Пятый канал сообщал, что в результате падения мужчины на рельсы движение на синей ветке петербургского метро было приостановлено.