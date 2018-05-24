В Екатеринбурге закрывали две станции метро из-за подозрительного предмета

В Екатеринбурге закрывали две станции метрополитена из-за подозрительного предмета, сообщает URA.RU.

Работа «Чкаловской» и «Ботанической» была остановлена на 40 минут.

«На скамейке был найден забытый кем-то бесхозный предмет, который вызвал подозрения», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, были эвакуированы 120 пассажиров и 13 сотрудников.

Когда сотрудники правоохранительных органов убедились в безопасности подозрительного предмета, станции открыли для пассажиров.

19 мая Пятый канал сообщал, что в результате падения мужчины на рельсы движение на синей ветке петербургского метро было приостановлено.