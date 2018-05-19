Мужчина упал на рельсы в метро Петербурга

В результате падения мужчины на рельсы движение на синей ветке петербургского метро было приостановлено. Об этом сообщает Пятый канал.

РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на станции «Пионерская». Также сообщается, что пострадавший жив, помощь ему оказали сотрудники скорой помощи. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. В апреле сообщалось, что в результате падения на рельсы на станции «Университет» Сокольнической линии московского метро погиб пассажир.