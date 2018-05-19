Мужчина упал на рельсы в метро Петербурга

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В результате падения мужчины на рельсы движение на синей ветке петербургского метро было приостановлено. Об этом сообщает Пятый канал.
Мужчина упал на рельсы в метро Петербурга
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на станции «Пионерская».

Также сообщается, что пострадавший жив, помощь ему оказали сотрудники скорой помощи.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

В апреле сообщалось, что в результате падения на рельсы на станции «Университет» Сокольнической линии московского метро погиб пассажир.

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