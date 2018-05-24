Песков: прямая линия с Путиным пройдёт до 14 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится до 14 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определённые новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал он в интервью НТВ.

Песков отметил, что смысл мероприятия останется неизменным, и подчеркнул, что этот уникальный формат не имеет аналогов в мире.

«Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что прямая линия будет технологически «обогащена».