Песков: прямая линия с Путиным пройдёт до 14 июня

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится до 14 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: прямая линия с Путиным пройдёт до 14 июня
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определённые новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал он в интервью НТВ.

Песков отметил, что смысл мероприятия останется неизменным, и подчеркнул, что этот уникальный формат не имеет аналогов в мире.

«Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что прямая линия будет технологически «обогащена».

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