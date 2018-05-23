Путин призвал рассмотреть вопрос увеличения состава противопожарной службы

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Российский лидер Владимир Путин считает обоснованным рассмотрение вопроса об увеличении состава противопожарной службы и техническом перевооружении.
Путин призвал рассмотреть вопрос увеличения состава противопожарной службы
  • kremlin.ru

Об этом президент заявил на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который представил главе государства доклад о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, в том числе в части пожарной безопасности, передаёт РИА Новости.

По словам Путина, необходимо уделить дополнительное внимание противопожарной службе.

«И вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать», — заявил он.

На встрече с Путиным Титов предложил ввести механизм обязательной противопожарной декларации для опасных объектов. Президент поддержал идею.

«Было бы правильно разработать такие ориентиры, о которых вы говорите, понятные, прозрачные и эффективно работающие. Но имея в виду, что техника и технологии быстро развиваются, меняются, они (ориентиры. — RT) тоже должны быть гибкими и время от времени пересматриваться», — добавил Путин.

Ранее в МЧС предложили изменить порядок проведения проверок безопасности ТРЦ и других подобных объектов. 

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