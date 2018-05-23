Госдума в первом чтении приняла закон о продаже микродолей в квартирах

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Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей, передаёт РИА Новости.
Госдума в первом чтении приняла закон о продаже микродолей в квартирах
  • РИА Новости

Авторами законопроекта являются глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, замглавы комитета Павел Качкаев и первый зампред комитета Александр Сидякин.

Законопроект предлагает запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов в том случае, если на них будет приходиться менее учётной нормы площади, размер которой по России отличается. Однако это не распространяется на случаи, когда доля возникает при наследовании жилого помещения или приватизации.

Отмечается, что правительство поддержит этот законопроект, если авторы внесут в него ряд поправок, в частности расширят круг лиц, имеющих право на долю в квартире, до членов семьи, не ограничиваясь ближним кругом, а также скорректируют норму, которая касается приватизации жилья, унаследованного по завещанию.

Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал законопроект, согласно которому предлагается ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах и домах, а также запретить дробить жильё на микродоли, на которых невозможно будет проживать.

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