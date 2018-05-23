МВД проверит работу полиции в кубанском посёлке, где произошло убийство многодетной матери

Комиссия центрального аппарата МВД направлена в Краснодарский край для проверки сотрудников отдела местной полиции после сообщений о ненадлежащем исполнении ими служебных обязанностей, повлёкшем убийство матери пятерых детей в посёлке Псебай.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Главное управление собственной безопасности МВД России проводит служебную проверку в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлёкшем за собой совершение тяжкого преступления. Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего в регион направлена комиссия», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что комиссия проверит материалы, которые касаются профилактической работы с несовершеннолетними.

«В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности», — добавила Волк.

Ранее стало известно, что старший помощник главы СК направлен в кубанский посёлок, где убили многодетную мать. Расследование дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

Как заявили в ведомстве, к преступлению причастен 16-летний подросток. Также был задержан его 20-летний соучастник. В настоящий момент оба обвиняемых находятся под стражей.