Старший помощник главы СК направлен в кубанский посёлок, где убили многодетную мать

Старший помощник председателя Следственного комитета России вылетит в кубанский посёлок Псебай, в котором была убита мать пятерых детей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая возникшую социальную напряжённость в кубанском посёлке, председатель СК России принял решение направить на место своего старшего помощника. В ближайшее время он вылетит в регион, о конкретных времени и месте встречи дополнительно оповестим», — приводит её слова kp.ru.

Как отметила Петренко, жители посёлка смогут лично донести до него информацию, касающуюся как этого резонансного убийства, так и других преступлений, совершённых группой подростков на территории населённого пункта.

Ранее сообщалось, что глава посёлка Павел Жарков ушёл в отставку по собственному желанию.

Как заявили в СК, в настоящее время под стражей находятся 16-летний подросток и его 20-летний соучастник.